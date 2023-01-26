Гороскоп Козерог на 26 января 2023 года

Гороскоп на 26 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 26.01.2023



Козерог



Сегодня Козерогам будет трудно игнорировать состояние своего жилья и других владений, а также обстановку в доме, атмосферу в семье или события на далекой родине. Не исключен важный разговор с домочадцами или людьми, обладающими авторитетом в близком кругу. Также могут представить интерес контакты с обслуживающими организациями, например, коммунальной службой. Возможно, придется сделать выбор (Rambler/гороскопы).