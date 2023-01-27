Гороскоп Козерог на 27 января 2023 года

Гороскоп на 27 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 27.01.2023



Козерог



Сегодня Козероги могут попасть в зависимость от домашних дел или частной жизни. Многих Козерогов будут нервировать негативные стороны быта или жилищной ситуации, сложности родственных или земляческих связей, детали семейной истории, а также неприятные мелочи отношений с арендаторами, соседями или другими людьми, имеющими отношение к их владениям. Возможны недомогания. Стоит отложить важные дела (Rambler/гороскопы).