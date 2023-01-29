Гороскоп Козерог на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отдыхать, но избегать в программе отдыха излишеств. Вплоть до ночи желательно держаться в рамках финансовых возможностей, а также, если нужно, других правил - например, профессиональной этики или своих личных убеждений, родительских или педагогических планов. Не стоит откладывать на вечер поиск информации, важные встречи, разговоры и размышления на значимые темы (Rambler/гороскопы).