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Гороскоп Водолей на 12 января 2023 года



Гороскоп на 12 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 12.01.2023

Водолей

Сегодня внимание Водолеев может удерживать некая тайна или критичная тема, в которой им нужно глубже разобраться. Большое значение при этом могут иметь скрытые детали, ради понимания которых они активизируют весь свой исследовательский инструментарий, включая старые связи. Среди актуальных тем может оказаться попытка переосмысления прошлых провалов, поиск причин сбоя или хронического недомогания (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 января

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Кубок России по биатлону 2023

    С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

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    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









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