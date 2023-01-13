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Гороскоп Водолей на 13 января 2023 года



Гороскоп на 13 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 13.01.2023

Водолей

Сегодня для Водолеев может представить интерес тема, связанная с путешествием, правом или образованием. У многих Водолеев появятся хорошие условия для действий, но им будет мешать незакрытая проблема, часто вызванная формальностями. Для полной уверенности может требоваться дополнительное исследование, время для проверки данных, подготовки текста, уточнения маршрута или восстановления документа (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 12 января

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Кубок России по биатлону 2023

    С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

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    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









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