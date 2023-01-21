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Гороскоп Водолей на 21 января 2023 года



Гороскоп на 21 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 21.01.2023

Водолей

Сегодня Водолеям захочется посвятить себе больше времени, но работа будет мешать этому желанию. Да-да, в этот выходной придется поработать. Только не уходите в дела с головой, время от времени берите тайм-ауты. Будет много негативных мыслей, и с ними придется бороться разговорами – близкие перенастроят вас на позитивную волну. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует подвести итоги и наметить планы на будущее (Rambler/гороскопы).









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