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Гороскоп Водолей на 29 января 2023 года



Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 29.01.2023

Водолей

Сегодня Водолеи могут чувствовать себя не очень комфортно, если привыкли к одиночеству, полной самостоятельности или тотальному контролю за обстановкой, а также к особой диете или к своему эксклюзивному порядку в быту. Многие представители знака станут жертвами своей натуры и нестандартных привычек. Возможны моменты эмоционального отчуждения и непонимания с окружающими, включая близких людей (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

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    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









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