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Гороскоп Рыбы на 17 января 2023 года



Гороскоп на 17 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 17.01.2023

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо учитывать строгие правила, заданные обстоятельствами. Они не так уж важны, если вы домосед или заняли пассивную позицию, но вам придется с ними считаться, если вы в пути, социально активны, ведете поиски. Обойти запрет или отложить заведомо неудачный маневр поможет друг или интуиция. Обратите внимание на вечерние события: возможно, это ваш шанс повысить благосостояние (Rambler/гороскопы).









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