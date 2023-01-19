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Гороскоп Рыбы на 19 января 2023 года



Гороскоп на 19 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 19.01.2023

Рыбы

В этот день Рыбам стоит остерегаться иллюзий, идеализма и доверчивости, а также своей и чужой небрежности. Может подвести сентиментальность, рассеянность, игра воображения. Легко выбрать неверный темп, сомнительную цель или ложное направление. В трудных случаях стоит бояться коварства, подстроенных ловушек. Не стоит надеяться на точные сведения: скорее всего, они станут доступны не ранее вечера (Rambler/гороскопы).









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