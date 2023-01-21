Гороскоп Рыбы на 21 января 2023 года

Гороскоп на 21 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 21.01.2023



Рыбы



Сегодня Рыбам придется толковать символы, которые будут скрыты в совершенно обычных вещах. Интуиция будет помогать в этом, так что прислушивайтесь к ней почаще. Порадуйте себя в этот выходной – возьмитесь за те дела, которые приносят вам удовлетворение и поднимают самооценку, у вас будет на них время. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует давать отпор негативным мыслям с помощью разговоров – они поднимут настроение (Rambler/гороскопы).