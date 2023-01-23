Гороскоп Рыбы на 23 января 2023 года

Гороскоп на 23 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 23.01.2023



Рыбы



Этот день Рыбам лучше провести в уединении или в приятном обществе избранных друзей. Стоит держать под контролем желания и расходы. Рано афишировать свои планы и чувства. Наиболее сложен конец дня: ближе к ночи новые настроения могут сподвигнуть многих Рыб (особенно февральских) на импульсивный порыв с сомнительным результатом. Прежде чем поддаваться импульсу, им стоит уточнить нужную информацию (Rambler/гороскопы).