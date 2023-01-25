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Гороскоп Рыбы на 25 января 2023 года



Гороскоп на 25 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 25.01.2023

Рыбы

Сегодня у Рыб фантазия будет работать на все сто. Только вот не стоит погружаться глубоко в иллюзии – можно не заметить тех проблем, которые происходят в жизни. Можно вляпаться в неприятную историю и испортить себе настроение. Но оно восстановится уже к вечеру. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует общаться чаще – и личные, и деловые разговоры будет заканчиваться в вашу пользу (Rambler/гороскопы).









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