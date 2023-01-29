Гороскоп Рыбы на 29 января 2023 года

Гороскоп на 29 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 29.01.2023



Рыбы



Этот день позволяет Рыбам сберечь умиротворение в своей душе или сохранить подходящую эмоциональную атмосферу вокруг себя. Звезды советуют ценить эту возможность и получать удовольствие от нее, даже если обеспечить себе комфорт удастся лишь до определенного предела: этого будет достаточно для поддержки душевного равновесия. Целевые поездки и контакты предпочтительнее в первой половине суток (Rambler/гороскопы).