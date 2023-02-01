Гороскоп Овен на 1 февраля 2023 года

Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 01.02.2023



Овен



Меркурий все еще ретрограден и накладывает вето на все начинания. Но в то же время вы можете завершить все то, что так давно тянулось. Работу, отношения или темы. Главное, чтобы вам после этого было легко и хорошо. Новая Луна в этот день заряжает вас не только позитивом, но и энергией. Постарайтесь распределить ее так, чтобы хватило на все дела в списке на сегодня (Rambler/гороскопы).