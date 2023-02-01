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Гороскоп Телец на 1 февраля 2023 года



Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 01.02.2023

Телец

В этот первый день последнего зимнего месяца придется принимать серьезные решения, которые запустят череду перемен в вашей жизни. Подойдите с умом к этому выбору, чтобы он принес вам только позитив и удачу. Отношения сегодня либо перейдут на новый уровень, либо разорвутся. И это зависит исключительно от вас. Также звезды советуют сегодня протянуть руку нуждающимся – карма запомнит (Rambler/гороскопы).









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