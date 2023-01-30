Гороскоп Телец на 30 января 2023 года

Гороскоп на 30 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 30.01.2023



Телец



Тельцам стоит начать этот день с внимания к своим нуждам и самочувствию. Лучше никуда не торопиться: утро - время инертности. После полудня, наоборот, не стоит лениться: чем расторопнее вы будете, тем быстрее поймете плюсы и минусы ситуации. И в личной, и в деловой сфере есть риск осечек, путаницы и обмана. Пригодится аккуратность в финансовых вопросах и в любых маневрах, направленных на будущее (Rambler/гороскопы).