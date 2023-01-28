Гороскоп Близнецы на 28 января 2023 года

Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 28.01.2023



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам сделать перерыв в повседневной суете и настроиться на отдых. Можно смело планировать спокойные выходные в обществе друзей или близких по духу людей, пассивное уединение или умеренно активное пребывание на зимней природе. Чтобы уменьшить риск неожиданностей и зависимости от обстоятельств, стоит заранее подстраховаться на случай материальных или бытовых сюрпризов (Rambler/гороскопы).