Гороскоп Лев на 1 февраля 2023 года

Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 01.02.2023



Лев



Новая Луна делает вас ленивым и безынициативным. Захочется провести этот день в постели. Постарайтесь не поддаваться таким желаниям и разгоняться с помощью кофе и острых тем для разговоров. Также сегодня стоит быть уверенным в том, что вы делаете – только так у вас получится завершить дела и добиться успеха в чем-то. Окружающие, кстати, с радостью придут на помощь, поэтому, если вам сложно – не молчите (Rambler/гороскопы).