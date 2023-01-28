Гороскоп Лев на 28 января 2023 года

Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 28.01.2023



Лев



Сегодня Львам придется стать более практичными и целеустремленными. Именно с этой позиции им часто придется рассматривать свои карьерные планы, а также текущие и будущие отношения с друзьями, коллегами, клиентурой, инстанциями или руководством. Уместны совещания на материальные и организационные темы. Хорошо рассматривать детали финансирования проектов, направленных на модернизацию, оптимизацию (Rambler/гороскопы).