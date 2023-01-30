Гороскоп Лев на 30 января 2023 года

Гороскоп на 30 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 30.01.2023



Лев



Сегодня для Львов удачнее вторая половина суток. Им стоит приступать к делам около полудня, если они хотят извлечь пользу из удачного стечения обстоятельств, продвинуть свои интересы за рубежом или расширить зону своего влияния. Львам-одиночкам придется сложнее, чем компанейским коллективистам. Несмотря на везение, нужна аккуратность в финансовых и любовных делах: не исключается ошибка или обман (Rambler/гороскопы).