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Гороскоп Дева на 28 января 2023 года



Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 28.01.2023

Дева

Сегодня точкой опоры для Дев могут стать контакты с далекими коллегами, друзьями или соратниками по хобби. Моральной поддержкой для них часто будет их свободная профессия (или старое увлечение, претендующее на эту роль). День подходит для учебы и повышения квалификации, создает условия для исследований, программирования, работ с документами. Возможны познавательные вести из других городов и стран (Rambler/гороскопы).









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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

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    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

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    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









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