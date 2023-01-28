Гороскоп Весы на 28 января 2023 года

Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 28.01.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам в любом деле принимать мягкие меры предосторожности, так как в сложившейся ситуации им не стоит подвергать себя лишним испытаниям. Не помешает финансовая, бытовая или другая поддержка со стороны единомышленников. Не стоит игнорировать доступные мелкие бонусы, связанные с покупками - например, кэшбэк. День подходит для обсуждения материальных и хозяйственных вопросов (Rambler/гороскопы).