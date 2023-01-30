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Гороскоп Весы на 30 января 2023 года



Гороскоп на 30 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 30.01.2023

Весы

Сегодня Весам лучше переждать утренние часы: они непродуктивны и могут создать почву для будущих проблем, включая финансовые. После полудня любые акции будут удачнее, если строго придерживаться знакомого плана работ и четкой системы ценностей, особенно при работе за рубежом. Снизить вашу удачливость и работоспособность в это время может недомогание, неуверенность, эмоциональность или зависимость (Rambler/гороскопы).









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