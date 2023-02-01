Гороскоп Весы на сегодня



Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня 01.02.2023



Весы



День заряжен удачей. Будьте активны и инициативны, и точно добьетесь того, к чему стремитесь. Можно вляпываться в интересные истории и подписываться под авантюры – все закончится успехом и, возможно, денежными пополнениями. А вот в любви сегодня непросто – вторая половинка холодная как лед. Лучше лишний раз не пересекаться и пообщаться по телефону, чтобы не разругаться (Rambler/гороскопы).



















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