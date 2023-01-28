Гороскоп Скорпион на 28 января 2023 года

Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 28.01.2023



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что это хороший день для общения с отдельными людьми или целой аудиторией. Он располагает к дружелюбию, гармонизации материальных и других интересов, сокращению дистанции, смягчению базовых противоречий. Сложные моменты останутся на втором плане или будут затронуты с некой долей дипломатичности. Не стоит откладывать семейные, супружеские, дружеские переговоры (Rambler/гороскопы).