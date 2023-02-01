Гороскоп Козерог на 1 февраля 2023 года

Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 01.02.2023



Козерог



Все разговоры стоит сводить к денежной теме. Это поможет услышать интересное предложение или натолкнет вас на мысль, как сэкономить. Не стоит скрывать что-либо от близких – в конечном итоге это раскроется, а там уже и рукой подать до скандала. Настраивайтесь сегодня позитивно, ведь, возможно, вам круто повезет. Оглядывайтесь по сторонам – Вселенная будет посылать знаки (Rambler/гороскопы).