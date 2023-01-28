Гороскоп Козерог на 28 января 2023 года

Гороскоп на 28 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 28.01.2023



Козерог



Козерогам звезды намекают, что это подходящий день для отдыха и им стоит найти любую причину для того, чтобы его себе организовать. Он хорош для приятного дружеского и романтического общения, литературной работы, кулинарного творчества. Можно позволить себе некоторые слабости и утонченные удовольствия, найти время для хобби. Но составлять программу и очерчивать границы мероприятий лучше заранее (Rambler/гороскопы).