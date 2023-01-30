Гороскоп Козерог на 30 января 2023 года

Гороскоп на 30 января 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 30.01.2023



Козерог



Козероги могут встретить утро в покое, но в течение дня им придется взяться за дело. Это хороший момент для возврата к хлопотной задаче, в которой имела место пробуксовка: после предпринятых поправок и переделок ее завершение пойдет намного проще. Имея надежный план и опыт, можно справиться с дополнительным объемом работ. Стоит учесть вероятность ситуативных мелких помех, включая эмоциональные (Rambler/гороскопы).