Гороскоп Водолей на 1 февраля 2023 года

Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 01.02.2023



Водолей



Вам хочется экспериментировать, но пока стоит держаться за настоящее, а не затевать что-то новое. Ретроградный Меркурий точно не оценит. А вот разговоры – будь то с близкими или с партерами – будут идти хорошо, вы будете на одной волне с собеседником. Какие-то задачи вы сможете сдвинуть с мертвой точки и найти помощников, так что не бойтесь взяться за что-то суперсложное (Rambler/гороскопы).