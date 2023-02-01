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Гороскоп Водолей на сегодня



Гороскоп на 1 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 01.02.2023

Водолей

Вам хочется экспериментировать, но пока стоит держаться за настоящее, а не затевать что-то новое. Ретроградный Меркурий точно не оценит. А вот разговоры – будь то с близкими или с партерами – будут идти хорошо, вы будете на одной волне с собеседником. Какие-то задачи вы сможете сдвинуть с мертвой точки и найти помощников, так что не бойтесь взяться за что-то суперсложное (Rambler/гороскопы).









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    Ставки на футбол - это довольно интересный, но в то же время сложный процесс. Трудность заключается в том, что человеку необходимо угадать тот или иной результат.

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    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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