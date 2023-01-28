Гороскоп на 28 января 2023



Самый точный гороскоп на субботу 28 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 28.01.2023



Овен



Овнов этот день вынуждает стать практичнее. Он подходит для обсуждения финансовых и хозяйственных вопросов, деталей шоппинга, питания и снабжения. Может возрасти интерес к новым шансам заработка за счет бывшей или будущей основной профессии. В материальном положении вероятны мелкие перемены. При нехватке средств или запасов стоит «поскрести по сусекам»: не исключено, что нужное найдется там.



Телец



Сегодня Тельцам стоит начинать любое дело с попытки прислушаться к своим внутренним ощущениям, душевному состоянию и сигналам тела. Любые мероприятия, включая поездки, пройдут удачнее и принесут больше пользы, если не забывать о мелочах своего комфорта. Важно начать с гармоничной ноты утро. Если «душа просит» отдыха, лакомств, минуты любви или приятного общения, не стоит отказывать себе в этом.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам сделать перерыв в повседневной суете и настроиться на отдых. Можно смело планировать спокойные выходные в обществе друзей или близких по духу людей, пассивное уединение или умеренно активное пребывание на зимней природе. Чтобы уменьшить риск неожиданностей и зависимости от обстоятельств, стоит заранее подстраховаться на случай материальных или бытовых сюрпризов.



Рак



Сегодня для Раков ценны социальные связи. Могут представить интерес сетевые дискуссии, встречи с друзьями, неформальные акции с участием коллег. Часто будет важна материальная грань ситуации. Хорошо посещать в этот день ярмарки, рынки и распродажи, устраивать совместные трапезы, делиться оригинальными идеями (например, необычными кулинарными рецептами), обсуждать перспективы финансового будущего.



Лев



Сегодня Львам придется стать более практичными и целеустремленными. Именно с этой позиции им часто придется рассматривать свои карьерные планы, а также текущие и будущие отношения с друзьями, коллегами, клиентурой, инстанциями или руководством. Уместны совещания на материальные и организационные темы. Хорошо рассматривать детали финансирования проектов, направленных на модернизацию, оптимизацию.



Дева



Сегодня точкой опоры для Дев могут стать контакты с далекими коллегами, друзьями или соратниками по хобби. Моральной поддержкой для них часто будет их свободная профессия (или старое увлечение, претендующее на эту роль). День подходит для учебы и повышения квалификации, создает условия для исследований, программирования, работ с документами. Возможны познавательные вести из других городов и стран.



Весы



Сегодня звезды советуют Весам в любом деле принимать мягкие меры предосторожности, так как в сложившейся ситуации им не стоит подвергать себя лишним испытаниям. Не помешает финансовая, бытовая или другая поддержка со стороны единомышленников. Не стоит игнорировать доступные мелкие бонусы, связанные с покупками - например, кэшбэк. День подходит для обсуждения материальных и хозяйственных вопросов.



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что это хороший день для общения с отдельными людьми или целой аудиторией. Он располагает к дружелюбию, гармонизации материальных и других интересов, сокращению дистанции, смягчению базовых противоречий. Сложные моменты останутся на втором плане или будут затронуты с некой долей дипломатичности. Не стоит откладывать семейные, супружеские, дружеские переговоры.



Стрелец



Сегодня внимание Стрельцов могут привлечь дела практические. Возможны разговоры о доме, деньгах, закупках, продуктах. К счастью, в любой рутине обязательно найдется что-то приятное. Может появиться повод приготовить блюдо по оригинальному рецепту, теснее пообщаться с друзьями или с питомцем. Подходящий момент для того, чтобы помочь своим близким в быту или оказать им психологическую поддержку.



Козерог



Козерогам звезды намекают, что это подходящий день для отдыха и им стоит найти любую причину для того, чтобы его себе организовать. Он хорош для приятного дружеского и романтического общения, литературной работы, кулинарного творчества. Можно позволить себе некоторые слабости и утонченные удовольствия, найти время для хобби. Но составлять программу и очерчивать границы мероприятий лучше заранее.



Водолей



Сегодня звезды советуют Водолеям не игнорировать состояние своего жилья и домашних дел, а также потребности и привычки членов семьи и домочадцев. Многие Водолеи включат в этот список близких друзей, которых они считают неотъемлемой частью своего жизненного уклада. Ради общей идеи (например, семейной трапезы в узком кругу) им стоит поступиться частью своего личного времени, планов и принципов.



Рыбы



Рыбам не помешает начать сегодняшнее утро с чего-то приятного для себя: хорошее начало дня обеспечит гармоничный эмоциональный фон на сутки вперед, создав теплую атмосферу для наступившего уик-энда. Поднять настроение и усилить ощущение комфорта может любимая музыка, лакомство, покупка, минута любви, бытовая поблажка. Также это может быть просмотр новостей и общение с друзьями на желаемые темы (Rambler/гороскопы).



















Гороскоп Водолей на 28 января 2023 года Гороскоп Козерог на 28 января 2023 года Гороскоп Весы на 28 января 2023 года Гороскоп Близнецы на 28 января 2023 года Гороскоп Телец на 28 января 2023 года









Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю



Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы. КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Как спортсмены создают свой имидж



Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









