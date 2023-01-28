Гороскоп на 28 января 2023

Самый точный гороскоп на субботу 28 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Гороскоп на 28.01.2023
Овен
Овнов этот день вынуждает стать практичнее. Он подходит для обсуждения финансовых и хозяйственных вопросов, деталей шоппинга, питания и снабжения. Может возрасти интерес к новым шансам заработка за счет бывшей или будущей основной профессии. В материальном положении вероятны мелкие перемены. При нехватке средств или запасов стоит «поскрести по сусекам»: не исключено, что нужное найдется там.
Телец
Сегодня Тельцам стоит начинать любое дело с попытки прислушаться к своим внутренним ощущениям, душевному состоянию и сигналам тела. Любые мероприятия, включая поездки, пройдут удачнее и принесут больше пользы, если не забывать о мелочах своего комфорта. Важно начать с гармоничной ноты утро. Если «душа просит» отдыха, лакомств, минуты любви или приятного общения, не стоит отказывать себе в этом.
Близнецы
Сегодня звезды советуют Близнецам сделать перерыв в повседневной суете и настроиться на отдых. Можно смело планировать спокойные выходные в обществе друзей или близких по духу людей, пассивное уединение или умеренно активное пребывание на зимней природе. Чтобы уменьшить риск неожиданностей и зависимости от обстоятельств, стоит заранее подстраховаться на случай материальных или бытовых сюрпризов.
Рак
Сегодня для Раков ценны социальные связи. Могут представить интерес сетевые дискуссии, встречи с друзьями, неформальные акции с участием коллег. Часто будет важна материальная грань ситуации. Хорошо посещать в этот день ярмарки, рынки и распродажи, устраивать совместные трапезы, делиться оригинальными идеями (например, необычными кулинарными рецептами), обсуждать перспективы финансового будущего.
Лев
Сегодня Львам придется стать более практичными и целеустремленными. Именно с этой позиции им часто придется рассматривать свои карьерные планы, а также текущие и будущие отношения с друзьями, коллегами, клиентурой, инстанциями или руководством. Уместны совещания на материальные и организационные темы. Хорошо рассматривать детали финансирования проектов, направленных на модернизацию, оптимизацию.
Дева
Сегодня точкой опоры для Дев могут стать контакты с далекими коллегами, друзьями или соратниками по хобби. Моральной поддержкой для них часто будет их свободная профессия (или старое увлечение, претендующее на эту роль). День подходит для учебы и повышения квалификации, создает условия для исследований, программирования, работ с документами. Возможны познавательные вести из других городов и стран.
Весы
Сегодня звезды советуют Весам в любом деле принимать мягкие меры предосторожности, так как в сложившейся ситуации им не стоит подвергать себя лишним испытаниям. Не помешает финансовая, бытовая или другая поддержка со стороны единомышленников. Не стоит игнорировать доступные мелкие бонусы, связанные с покупками - например, кэшбэк. День подходит для обсуждения материальных и хозяйственных вопросов.
Скорпион
Скорпионам звезды подсказывают, что это хороший день для общения с отдельными людьми или целой аудиторией. Он располагает к дружелюбию, гармонизации материальных и других интересов, сокращению дистанции, смягчению базовых противоречий. Сложные моменты останутся на втором плане или будут затронуты с некой долей дипломатичности. Не стоит откладывать семейные, супружеские, дружеские переговоры.
Стрелец
Сегодня внимание Стрельцов могут привлечь дела практические. Возможны разговоры о доме, деньгах, закупках, продуктах. К счастью, в любой рутине обязательно найдется что-то приятное. Может появиться повод приготовить блюдо по оригинальному рецепту, теснее пообщаться с друзьями или с питомцем. Подходящий момент для того, чтобы помочь своим близким в быту или оказать им психологическую поддержку.
Козерог
Козерогам звезды намекают, что это подходящий день для отдыха и им стоит найти любую причину для того, чтобы его себе организовать. Он хорош для приятного дружеского и романтического общения, литературной работы, кулинарного творчества. Можно позволить себе некоторые слабости и утонченные удовольствия, найти время для хобби. Но составлять программу и очерчивать границы мероприятий лучше заранее.
Водолей
Сегодня звезды советуют Водолеям не игнорировать состояние своего жилья и домашних дел, а также потребности и привычки членов семьи и домочадцев. Многие Водолеи включат в этот список близких друзей, которых они считают неотъемлемой частью своего жизненного уклада. Ради общей идеи (например, семейной трапезы в узком кругу) им стоит поступиться частью своего личного времени, планов и принципов.
Рыбы
Рыбам не помешает начать сегодняшнее утро с чего-то приятного для себя: хорошее начало дня обеспечит гармоничный эмоциональный фон на сутки вперед, создав теплую атмосферу для наступившего уик-энда. Поднять настроение и усилить ощущение комфорта может любимая музыка, лакомство, покупка, минута любви, бытовая поблажка. Также это может быть просмотр новостей и общение с друзьями на желаемые темы (Rambler/гороскопы).