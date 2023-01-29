Гороскоп на 29 января 2023



Самый точный гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 29.01.2023



Овен



Сегодня Овнам пригодится принцип экономии - не столько в питании, сколько в денежных тратах, в использовании вещей и материалов. По возможности, звезды советуют обходиться имеющимися резервами и не стремиться создавать новый запас, пока не израсходован старый. Также в этот день лучше не спешить с важными приобретениями, так как есть риск ошибиться в оценке своих истинных запросов и возможностей.



Телец



Сегодня Тельцам лучше опираться на свою интуицию или повиноваться своим капризам: возможность быть собой часто будет для них залогом хорошего самочувствия и доброго расположения духа. Но им стоит помнить, что некоторые желания и привычки сейчас могут быть навязаны им обстоятельствами - например, профессиональным этикетом, режимом или диетой, которым «хочется» следовать исключительно по инерции.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам в любой ситуации выбирать проверенных друзей, а если их нет, то обустроенное информированное уединение. Приоритетные цели этого дня - минимизация нагрузок ради восполнения растраченных душевных и физических сил, а также избавление от лишнего (не путать с суровой аскезой). Именно им желательно подчинить все остальные планы, включая романтические и развлекательные.



Рак



Сегодня Раки нуждаются в свободном режиме и им лучше воспользоваться правом выйти из тесного круга формальностей, если оно у них появилось. «Глоток свежего воздуха» в виде занятий хобби, отдыха или общения с друзьями особенно важен для Раков, отдающих силы карьере или попыткам удержаться на вершине. Одна из приятных сторон дня - возможность реализовать свои кулинарные или художественные таланты.



Лев



В этот день Львам не стоит рассчитывать на полную свободу или точную реализацию своих планов. Многим Львам будут диктовать правила поведения их профессиональные условия, должностные инструкции или дружеские обязательства. Также важным ориентиром могут оказаться материальные обстоятельства. Случайной свободной компании многие Львы будут вынуждены предпочесть общество своих коллег или партнеров.



Дева



Сегодня Дев поддерживает давний источник вдохновения, который может располагаться как рядом с ними, так и вдалеке от них. Часто это будут старые дружеские или романтические привязанности, особую прелесть которым придает их тесная связь с уходящим прошлым. Отличительной особенностью этих суток могут стать глубокие эмоциональные переживания, размышления о глобальных тенденциях и базовых ценностях.



Весы



Сегодня Весы могут избежать лишней суеты, отложив все необязательные дела. Что касается полного душевного покоя, то на него могут рассчитывать не все Весы. Вплоть до ночи может сохраняться необычный эмоциональный фон, провоцирующий волнение и скрытое напряжение. Возможно, придется держать под контролем важную часть жизни, беречь ресурсы, адаптироваться к новшеству или участвовать в делах друзей.



Скорпион



Сегодня Скорпионы могут искусно поддерживать в любых отношениях нужную им тематику и эмоциональный фон. Им не стоит недооценивать свой психологический дар и красноречие, а также терять время: если не воспользоваться ситуацией, завтра она вновь повернет в неблагоприятное русло - например, восстановится дистанция. Закрепляйте важные для себя условия, пока нужные люди вновь не «пошли на принцип».



Стрелец



Обстоятельства этого дня мешают Стрельцам всецело посвятить себя творческому проекту или «воспарить в небеса», поддавшись романтическим эмоциям. Вплоть до ночи может сохраняться вынужденная зависимость от бытовых, материальных, служебных или иных житейских обстоятельств, а также, возможно, от состояния здоровья. Придется отложить важные дела на завтра, а сегодня найти в ситуации какие-то плюсы.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отдыхать, но избегать в программе отдыха излишеств. Вплоть до ночи желательно держаться в рамках финансовых возможностей, а также, если нужно, других правил - например, профессиональной этики или своих личных убеждений, родительских или педагогических планов. Не стоит откладывать на вечер поиск информации, важные встречи, разговоры и размышления на значимые темы.



Водолей



Сегодня Водолеи могут чувствовать себя не очень комфортно, если привыкли к одиночеству, полной самостоятельности или тотальному контролю за обстановкой, а также к особой диете или к своему эксклюзивному порядку в быту. Многие представители знака станут жертвами своей натуры и нестандартных привычек. Возможны моменты эмоционального отчуждения и непонимания с окружающими, включая близких людей.



Рыбы



Этот день позволяет Рыбам сберечь умиротворение в своей душе или сохранить подходящую эмоциональную атмосферу вокруг себя. Звезды советуют ценить эту возможность и получать удовольствие от нее, даже если обеспечить себе комфорт удастся лишь до определенного предела: этого будет достаточно для поддержки душевного равновесия. Целевые поездки и контакты предпочтительнее в первой половине суток (Rambler/гороскопы).



















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