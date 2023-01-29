Гороскоп на сегодня и завтра



Самый точный гороскоп на сегодня 29 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 29.01.2023



Овен



Сегодня Овнам пригодится принцип экономии - не столько в питании, сколько в денежных тратах, в использовании вещей и материалов. По возможности, звезды советуют обходиться имеющимися резервами и не стремиться создавать новый запас, пока не израсходован старый. Также в этот день лучше не спешить с важными приобретениями, так как есть риск ошибиться в оценке своих истинных запросов и возможностей.



Телец



Сегодня Тельцам лучше опираться на свою интуицию или повиноваться своим капризам: возможность быть собой часто будет для них залогом хорошего самочувствия и доброго расположения духа. Но им стоит помнить, что некоторые желания и привычки сейчас могут быть навязаны им обстоятельствами - например, профессиональным этикетом, режимом или диетой, которым «хочется» следовать исключительно по инерции.



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам в любой ситуации выбирать проверенных друзей, а если их нет, то обустроенное информированное уединение. Приоритетные цели этого дня - минимизация нагрузок ради восполнения растраченных душевных и физических сил, а также избавление от лишнего (не путать с суровой аскезой). Именно им желательно подчинить все остальные планы, включая романтические и развлекательные.



Рак



Сегодня Раки нуждаются в свободном режиме и им лучше воспользоваться правом выйти из тесного круга формальностей, если оно у них появилось. «Глоток свежего воздуха» в виде занятий хобби, отдыха или общения с друзьями особенно важен для Раков, отдающих силы карьере или попыткам удержаться на вершине. Одна из приятных сторон дня - возможность реализовать свои кулинарные или художественные таланты.



Лев



В этот день Львам не стоит рассчитывать на полную свободу или точную реализацию своих планов. Многим Львам будут диктовать правила поведения их профессиональные условия, должностные инструкции или дружеские обязательства. Также важным ориентиром могут оказаться материальные обстоятельства. Случайной свободной компании многие Львы будут вынуждены предпочесть общество своих коллег или партнеров.



Дева



Сегодня Дев поддерживает давний источник вдохновения, который может располагаться как рядом с ними, так и вдалеке от них. Часто это будут старые дружеские или романтические привязанности, особую прелесть которым придает их тесная связь с уходящим прошлым. Отличительной особенностью этих суток могут стать глубокие эмоциональные переживания, размышления о глобальных тенденциях и базовых ценностях.



Весы



Сегодня Весы могут избежать лишней суеты, отложив все необязательные дела. Что касается полного душевного покоя, то на него могут рассчитывать не все Весы. Вплоть до ночи может сохраняться необычный эмоциональный фон, провоцирующий волнение и скрытое напряжение. Возможно, придется держать под контролем важную часть жизни, беречь ресурсы, адаптироваться к новшеству или участвовать в делах друзей.



Скорпион



Сегодня Скорпионы могут искусно поддерживать в любых отношениях нужную им тематику и эмоциональный фон. Им не стоит недооценивать свой психологический дар и красноречие, а также терять время: если не воспользоваться ситуацией, завтра она вновь повернет в неблагоприятное русло - например, восстановится дистанция. Закрепляйте важные для себя условия, пока нужные люди вновь не «пошли на принцип».



Стрелец



Обстоятельства этого дня мешают Стрельцам всецело посвятить себя творческому проекту или «воспарить в небеса», поддавшись романтическим эмоциям. Вплоть до ночи может сохраняться вынужденная зависимость от бытовых, материальных, служебных или иных житейских обстоятельств, а также, возможно, от состояния здоровья. Придется отложить важные дела на завтра, а сегодня найти в ситуации какие-то плюсы.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам отдыхать, но избегать в программе отдыха излишеств. Вплоть до ночи желательно держаться в рамках финансовых возможностей, а также, если нужно, других правил - например, профессиональной этики или своих личных убеждений, родительских или педагогических планов. Не стоит откладывать на вечер поиск информации, важные встречи, разговоры и размышления на значимые темы.



Водолей



Сегодня Водолеи могут чувствовать себя не очень комфортно, если привыкли к одиночеству, полной самостоятельности или тотальному контролю за обстановкой, а также к особой диете или к своему эксклюзивному порядку в быту. Многие представители знака станут жертвами своей натуры и нестандартных привычек. Возможны моменты эмоционального отчуждения и непонимания с окружающими, включая близких людей.



Рыбы



Этот день позволяет Рыбам сберечь умиротворение в своей душе или сохранить подходящую эмоциональную атмосферу вокруг себя. Звезды советуют ценить эту возможность и получать удовольствие от нее, даже если обеспечить себе комфорт удастся лишь до определенного предела: этого будет достаточно для поддержки душевного равновесия. Целевые поездки и контакты предпочтительнее в первой половине суток (Rambler/гороскопы).



Самый точный гороскоп на завтра 30 января 2023 года - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 30.01.2023



Овен



Сегодня наиболее результативным для Овнов станет период после полудня: он добавит им простора для действий, возможностей, ловкости и везения. Именно в это время сложатся отличные условия для их энергичного взаимодействия с людьми, плановых тренировок и командировок. На этом фоне будут легко восприниматься отдельные мелкие недоразумения и заминки - например, в финансовых делах или в личной жизни.



Телец



Тельцам стоит начать этот день с внимания к своим нуждам и самочувствию. Лучше никуда не торопиться: утро - время инертности. После полудня, наоборот, не стоит лениться: чем расторопнее вы будете, тем быстрее поймете плюсы и минусы ситуации. И в личной, и в деловой сфере есть риск осечек, путаницы и обмана. Пригодится аккуратность в финансовых вопросах и в любых маневрах, направленных на будущее.



Близнецы



Сегодня утром Близнецы могут позволить себе более долгий сон, опоздание в офис и другие небольшие отступления от графика. Упущенное будет легко наверстано ими после полудня. В это время у них появится энергия, а судьба добавит им шансов на успех. Это хорошее время для плановых дел, требующих организованности и подвижности. Неудачи возможны у романтичных Близнецов, путающих личные цели с деловыми.



Рак



Сегодня звезды советуют Ракам приступать к делам после полудня и для начала постараться внимательно оценить обстановку. Это день, когда успех предпринятых действий в большой степени зависит от умения подстроиться к обстоятельствам. Пренебрегая логикой ситуации и ее правилами безопасности, есть риск потерпеть крах или столкнуться с серьезной помехой даже там, где изначально были виды на успех.



Лев



Сегодня для Львов удачнее вторая половина суток. Им стоит приступать к делам около полудня, если они хотят извлечь пользу из удачного стечения обстоятельств, продвинуть свои интересы за рубежом или расширить зону своего влияния. Львам-одиночкам придется сложнее, чем компанейским коллективистам. Несмотря на везение, нужна аккуратность в финансовых и любовных делах: не исключается ошибка или обман.



Дева



Сегодня звезды советуют занятым Девам пропустить раннее утро, так как оно не годится для интенсивной работы. Зато после полудня имеет смысл максимально сконцентрироваться на текущих задачах, выполняя их профессионально, но без лишней суеты. Успеху поможет не только мастерство, опыт или организованность, но и расстановка приоритетов. Не стоит поддаваться личным симпатиям там, где речь идет о деле.



Весы



Сегодня Весам лучше переждать утренние часы: они непродуктивны и могут создать почву для будущих проблем, включая финансовые. После полудня любые акции будут удачнее, если строго придерживаться знакомого плана работ и четкой системы ценностей, особенно при работе за рубежом. Снизить вашу удачливость и работоспособность в это время может недомогание, неуверенность, эмоциональность или зависимость.



Скорпион



Этот день несет Скорпионам обострение знакомых проблем, но теперь они не покажутся им неразрешимыми. У большинства Скорпионов есть подстраховка в виде опыта, полученного на тренингах или в другой форме. Благодаря мастерству и опыту многие Скорпионы смогут играючи справляться не только с основным и привычным, но и с дополнительным объемом работ. Сложности дня могут быть связаны с личной жизнью.



Стрелец



Сегодня Стрельцам предлагают активнее включиться в деловое или игровое сотрудничество, роман или конкуренцию. Им важно видеть в таких ситуациях не только гарантированные моменты удачи, но и скрытые ловушки. Риск оказаться в сомнительном положении выше, если речь идет о любовной симпатии и семейной привязанности. Чтобы не утратить ориентиры и опоры, важно придерживаться знакомого сценария общения.



Козерог



Козероги могут встретить утро в покое, но в течение дня им придется взяться за дело. Это хороший момент для возврата к хлопотной задаче, в которой имела место пробуксовка: после предпринятых поправок и переделок ее завершение пойдет намного проще. Имея надежный план и опыт, можно справиться с дополнительным объемом работ. Стоит учесть вероятность ситуативных мелких помех, включая эмоциональные.



Водолей



Сегодня звезды советуют Водолеям не торопить события и приступать к плановым занятиям около полудня. Именно в это время лучше выходить из дома, покидать уединенное убежище, включаться в игру, деловую рутину или активную социальную жизнь. Новые обстоятельства позволят совмещать завершение прежних дел с удачным стартом новых. Не исключены отдельные затруднения в денежных делах и любовных вопросах.



Рыбы



Сегодня звезды рекомендуют Рыбам быть максимально аккуратными и последовательными в любых работах, включая домашние. Не стоит начинать даже простые процедуры без оценки, проверки и системной подстраховки. Неудачи этого дня и вызванные ими срывы могут иметь серьезные эмоциональные и технические последствия, отразиться на статусе, самочувствии, доме или на отношениях с близкими в обозримом будущем (Rambler/гороскопы).



















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