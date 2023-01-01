Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 2 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня у Козерогов есть возможность наладить душевный контакт с интересующими их людьми, особенно близкими по крови или духу. Для этого им важно правильно пройти первый момент или этап общения, не натолкнувшись на коварный риф мировоззренческих, бытовых или юридических разногласий. Звезды советуют вовремя давать эмоциональную обратную связь и не торопиться активно выражать свое мнение словами (Rambler/гороскопы).