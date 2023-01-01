Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 3 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня Козерогам стоит принять приглашение к диалогу: не исключено, что это последняя возможность высказаться о наболевшем или получить ценные добавочные сведения. День подходит для совещаний о семейных делах, о жилье, территории, наследстве, недвижимости - но также может оказаться вполне подходящим для свободных задушевных бесед со старыми друзьями, родственниками, соседями или близкими людьми (Rambler/гороскопы).