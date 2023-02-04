Гороскоп Лев на 4 февраля 2023 года

Гороскоп на 4 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 04.02.2023



Лев



Сегодня Львам лучше «выходить на сцену» около полудня. В это время они могут проявить свой авторитет и широту души. Помимо везения и расширения горизонтов, их ждет момент моральной и духовной ориентации. Ловушки дня: гордыня, экстравагантность, показуха, соблазн выбрать ложный идеал или использовать свою удачу в недостойных целях. Стоит внимательнее выбирать учителя, юриста, друга в чужой стране (Rambler/гороскопы).