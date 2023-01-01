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Гороскоп Скорпион на сегодня



Гороскоп на 4 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на сегодня

Скорпион

Сегодня успех требует от Скорпионов готовности сыграть определенную роль, чаще всего по заказу. День особенно значим для тех из них, кто хочет реализовать себя в сфере рекламы, творчества, развлечений или в областях, связанных с нуждами детей. Звезды напоминают о ценности яркого уникального имиджа и умении «показать товар лицом» в нужный момент. Важно угодить капризам публики или работодателя (Rambler/гороскопы).









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    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

    Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

    В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.

    Все матчи между клубами СССР и НХЛ

    Матчи между клубами СССР и НХЛ

    Клубы СССР (России) провели с 1975 по 2010 годы 110 матчей с командами НХЛ. За это время было одержано 59 побед, 10 матчей завершились вничью и 41 раз наши клубы проиграли.

    Овечкин - лучший российский хоккеист в НХЛ за всю историю

    Лучший российский хоккеист в НХЛ

    «Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Из предложенных игроков путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю.

    Новые правила определения участников плей-офф в НХЛ

    Правила определения участников плей-офф в НХЛ

    В плей-офф Национальной хоккейной лиги выходят 16 команд, по 8 из Западной и Восточной конференций.









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