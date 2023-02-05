Гороскоп Весы на 5 февраля 2023 года

Гороскоп на 5 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 05.02.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам избегать рискованных системных экспериментов и радикальных шагов, направленных в будущее. Не стоит идти на поводу у друзей, коллег и детей, склонных к экстравагантным поступкам и явным авантюрам. Этот день позволяет использовать проверенные и безопасные обходные пути. В любой ситуации лучше заранее заручиться поддержкой и подстраховкой, найти напарника или дублера (Rambler/гороскопы).