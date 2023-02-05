Гороскоп Козерог на 5 февраля 2023 года

Гороскоп на 5 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 05.02.2023



Козерог



Сегодня Козерогам желательно сочетать в своих действиях смелость и осторожность. Лучше заранее очертить рамки, в которых допускаются приключения и эксперименты. Важным фактором окажутся здоровье и опыт. Стоит отказаться от лишних нагрузок, если вы не имеете должной сноровки в выбранном занятии или плохо себя чувствуете. Также, в эти сутки рекомендуется воздержаться от новых системных начинаний (Rambler/гороскопы).