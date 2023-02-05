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Гороскоп Козерог на 5 февраля 2023 года



Гороскоп на 5 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 05.02.2023

Козерог

Сегодня Козерогам желательно сочетать в своих действиях смелость и осторожность. Лучше заранее очертить рамки, в которых допускаются приключения и эксперименты. Важным фактором окажутся здоровье и опыт. Стоит отказаться от лишних нагрузок, если вы не имеете должной сноровки в выбранном занятии или плохо себя чувствуете. Также, в эти сутки рекомендуется воздержаться от новых системных начинаний (Rambler/гороскопы).









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