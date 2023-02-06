Гороскоп Лев на 6 февраля 2023 года

Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 06.02.2023



Лев



Сегодня возможности Львов объективно ограничены. Возможно, им придется стать скромнее, принять чужую позицию или очевидный факт, вспомнить про иерархию или дистанцию. Может быть закрыта часть дверей. Это не лучший день для попытки сблизиться, собрать команду, расширить круг клиентов, найти партнера или друга. Не стоит выбирать его для дебюта, вступления в должность, выступления перед аудиторией (Rambler/гороскопы).