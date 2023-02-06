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Гороскоп Весы на 6 февраля 2023 года



Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 06.02.2023

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам строить планы на будущее: в них может оказаться несколько серьезных просчетов, которые обнаружатся позже. Не стоит заводить друзей и вступать в новые группы. Лучше использовать события этого дня как маркер достигнутого за последние годы - особенно в таких сферах, как творчество, рекламный и развлекательный бизнес, личный рейтинг, поиск друзей и воспитание детей (Rambler/гороскопы).









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