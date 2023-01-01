Гороскоп Весы на сегодня

Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



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Весы



Сегодня звезды не советуют Весам строить планы на будущее: в них может оказаться несколько серьезных просчетов, которые обнаружатся позже. Не стоит заводить друзей и вступать в новые группы. Лучше использовать события этого дня как маркер достигнутого за последние годы - особенно в таких сферах, как творчество, рекламный и развлекательный бизнес, личный рейтинг, поиск друзей и воспитание детей (Rambler/гороскопы).