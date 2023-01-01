Гороскоп Стрелец на сегодня

Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



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Стрелец



В этот день Стрельцы могут не опасаться настоящих серьезных проблем, но и полной свободы действий звезды им обещать не готовы. Можно надеяться лишь на то, что все сюрпризы, барьеры, задержки и ограничения в конечном счете окажутся им во благо - например, внеплановая проверка поможет навести порядок в важных документах или неожиданное обстоятельство не даст купить бракованную вещь (Rambler/гороскопы).