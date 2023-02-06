Гороскоп Козерог на 6 февраля 2023 года

Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 06.02.2023



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам проявить выдержку, отложив все несрочные дела и контакты. В экстренных случаях лучше сохранять хладнокровие и предпринимать лишь необходимые меры. И запланированные важные акции, и спонтанные случайные порывы в эти сутки рекомендуется исключить, так как они вряд ли приведут к нужным результатам и вдобавок могут сопровождаться массой пролонгированных осложнений (Rambler/гороскопы).