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Гороскоп Рыбы на сегодня



Гороскоп на 6 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на сегодня

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам снизить нагрузки и поберечь свое здоровье. В этот день плохое влияние на него способны оказать не только переработки, но и вредные продукты и лекарства, неблагоприятные условия, огорчения из-за неудач. Не время ставить рекорды и браться за новый объем задач. Это не самый подходящий момент для перехода к новой схеме лечения, для выбора питомца или нового места работы (Rambler/гороскопы).









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