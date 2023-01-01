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Гороскоп Стрелец на сегодня



Гороскоп на 7 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на сегодня

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отложить важные начинания, включая совместные. День препятствует ясности и стабильности, вносит суету, путаницу и напряженность, обостряет конкуренцию. Даже со стороны проверенных партнеров возможно нарушение договора или его неаккуратное исполнение, не исключена нечестность по мелочам. Могут помочь неофициальные дружеские связи в сервисе или в медицинской сфере (Rambler/гороскопы).









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