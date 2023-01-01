Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 7 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня Козероги мыслят в верном для себя ключе, но обстоятельства периодически сбивают их с курса, а теория порой расходится с практикой. Многие Козероги столкнутся с некачественными услугами, плохим сервисом, ненужной суетой и небрежностью своих помощников. Риск помех и раздражающих моментов велик и в привычных условиях, и вдали от дома. Это не лучший момент для начала работы, поездки, лечения (Rambler/гороскопы).