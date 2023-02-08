Гороскоп Весы на 8 февраля 2023 года

Гороскоп на 8 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 08.02.2023



Весы



Сегодня звезды советуют Весам отложить важные дела, снизить нагрузки и избегать лишней публичности. Запаса энергии в эти сутки вряд ли хватит для активного самовыражения, сотрудничества или конкуренции. Нехватку внешней динамики возместит «пища для ума». Этот день подходит для домашних и других частных бесед, детальных исследований. Может вызвать особый интерес тема медицины или гигиены (Rambler/гороскопы).