Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 8 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



В этот день Козероги успешно применят свои коммуникативные способности, литературный талант, научный потенциал или психологический дар. Они будут дотошными исследователями, проницательными собеседниками и непревзойденными консультантами в тех вопросах, которые досконально изучили. В общении им ничего не стоит скрыть то, что они не хотят афишировать. Любые новости будут подтверждать их догадки (Rambler/гороскопы).