Гороскоп Рак на сегодня

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



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Рак



Утром Ракам стоит позаботиться об уточнении существующих правил и договоренностей, а после полудня постараться как можно скрупулезнее следовать им. Неясности любого рода могут отозваться неприязнью в отношениях - и если взаимопонимание уже «висело на волоске», любое недоразумение может стать последней каплей и в деловых, и в домашних ситуациях. Не стоит без веской причины спорить с авторитетами (Rambler/гороскопы).